Krieg im Mittleren Osten
UN-Menschenrechtskommissar fordert Abzug Israels aus Libanon
An der Libanon-Front des völkerrechtswidrigen US-Israelischen Angriffskriegs auf den Iran und den Libanon konsolidiert das zionistische Regime weiter seine militärische Stellung und säubert das Gebiet von der libanesischen Bevölkerung. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk fordert vor diesem Hintergrund Israels Militär zum sofortigen Abzug aus dem Südlibanon auf, auch wenn es zwischen Israel und dem Libanon kommende Woche neue Friedensgespräche gebe. Die großflächige Zerstörung ziviler Gebäude werfe erhebliche Fragen nach der Einhaltung des humanitären Völkerrechts auf, so Türk.