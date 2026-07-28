Aufrüstung zur Weltkriegsvorbereitung
US-Repräsentantenhaus beschließt deutlich höheren "Verteidigungs"etat
Während der andauernden Angriffe auf den Iran hat das US-Repräsentantenhaus drastisch steigende Militärausgaben beschlossen. Verabschiedet wurde ein Rahmenkonzept für die "Verteidigungs"politik im Haushaltsjahr 2027, das ein um 30 Prozent höheres Budget des Pentagons nach sich ziehen würde. Die Abstimmung fiel allerdings offensichtlich knapp aus: Es gab 216 Ja- und 212 Nein-Stimmen. Das heißt, dass auch nicht alle Abgeordneten aus der Partei des faschistischen Präsidenten Donald Trump für das von ihm befürwortete Gesetz stimmte.