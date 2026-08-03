USA
Musk unterstützt erneut Trumps Republikaner zu Kongresswahlen
Die von Elon Musk gebildete Organisation America PAC wird sich laut der Internetseite „Axios“ im Wahlkampf zu den Kongresswahlen unter anderem erneut auf die Werbung für die republikanische Partei des faschistischen US-Präsidenten Trump fokussieren. Der ranghohe Trump-Berater James Blair frohlockt und erhofft sich, dass die Rückkehr von America PAC¹ den Republikanern einen „enormen Schub geben“ wird. Musk behauptete letztes Jahr, nach einem Streit mit Trump, dass ohne seine Hilfe Trump gar nicht wiedergewählt worden wäre.