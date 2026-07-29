USA
Zweidrittel der Bevölkerung gegen den Iran-Krieg
Laut einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos ist die Zustimmung der US-Bevölkerung für den Iran-Krieg auf den niedrigsten Stand seit seinem Beginn gefallen. Zudem sind 69 Prozent der Befragten der Ansicht, dass der faschistische US-Präsident Donald Trump die Ziele der Angriffe auf den Iran nicht klar darlegt. Das demagogische Versprechen Trumps im Wahlkampf 2024, die USA aus langwierigen Konflikten herauszuhalten, oder sich als „Friedens“präsidenten aufzuschwingen bricht immer mehr in sich zusammen.