Veranstaltung zum modernen Faschismus auf dem Sommercamp

Durch die Beiträge von sämtlichen Genoss*innen und Campbesuchern wurde eins klar: Der Faschismus, der heute von der AfD, und anderen faschistischen Organisationen ausgeht, hat eine neue Qualität entwickelt. Die Schlägertrupps von gestern haben ihre Springerstiefel durch Lackschuhe ausgetauscht. Heute sitzen Faschisten in der Regierung und treiben Politik, was die Denkweise und Weltanschauung der Arbeiterklasse beeinflussen soll.

Bei Tesla werden Arbeiterinnen und Arbeiter dafür belohnt, ihre Kollegen und Kollegen beim Vorgesetzten zu melden, wenn sie Fehler machen. Friedensbewegte Kolleginnen und Kollegen hören die Friedensappelle der AfD – ein weiterer Haken in das Gedankengut der Bevölkerung. Selbst die Geschichte des Dritten Reichs wird schamlos überschrieben, um Verwirrung zu stiften. „Adolf Hitler war ein Linker" so Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD.

Dennoch ist es aber erkennbar, dass das Klassenbewusstsein der Arbeiterklasse nicht auf Dauer von faschistischen Lügen überlagert werden wird. Wir als REBELL und MLPD haben die besondere Verantwortung, diesen Kampf um die Denkweise weiterzuführen. Diese positive Entwicklung und die wachsende Offenheit gegenüber dem Sozialismus, kann man nicht ruhen lassen. Die Kollegen bei Tesla beispielsweise begreifen durch die aktuellen Angriffe massenhaft, dass man nur durch Zusammenhalt und mit der Gewerkschaft was erreichen kann. Auch andere Veranstaltungsteilnehmer berichten, wie sie es geschafft haben, anderen zu helfen, mit der Demagogie der AfD fertig zu werden.

Die Jugend des Sommercamps hat bereits am Montag ihre sozialistischen Zukunftsperspektiven bei einer Kundgebung in Sonneberg – wo die AfD auch im Landrat sitzt – öffentlich diskutiert, und sie übt die massenhafte Diskussion im Laufe des Camps immer weiter. Nur durch Organisation können wir den modernen Faschismus strategisch bekämpfen. Vorwärts zum echten Sozialismus!