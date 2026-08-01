In einem Leserbrief zu diesem Artikel schreibt Dr. Roland Hoja:

Werte Redaktion, ich bedanke mich für den Artikel in Gänze, denn dieser mutige und beispiellose Widerstand der Republikanischen Volksarmee im Verbund mit den "Internationalen Brigaden" (Brigadas Internacionales) ist und bleibt ein bedeutsames geschichtliches Ereignis im Kampf gegen Faschismus. Das ist gut lesbar! Was aber wirklich nur marginal zur Erwähnung kommt, sind wirkliche Beispiele von denjenigen (außer eben derer aus der beachtlichen Unterstützerprominenz, wie genannt), die sich beispielsweise aus Deutschland auf den Weg an die antifaschistische Front gemacht hatten. Darunter verschiedene Schriftsteller und Kulturschaffende aus bürgerlich-radikalen Lagern (auch die Fotografin Gerda Taro!) und solche, die der KPD nahe standen oder auch deren Mitglied waren. Ich meine, das sollte in einem so wichtigen Erinnerungsartikel mindestens erklärend angesprochen werden oder aber mindestens auf entsprechende Literatur zur Weiterbildung verwiesen werden.

So könnte den Leserinnen und Lesern mit angebotenem Material und darin zu findendem Personen- und Literaturregister konkrete Zugriffsmöglichkeiten geboten werden. Sicherlich gibt es auch andere Bücher zum Thema, aber ich möchte dazu mein eigenes anbieten für genau den oben beschriebenen Zweck: Roland Hoja: VIVA LA VIDA Literaturbegegnungen 'Brigadas Internacionales' 1936-1939.

https://www.kulturkaufhaus.de/de/detail/ISBN-2244015221946/Hoja-Roland/VIVA-LA-VIDA

Hier gibt es Leseproben

Rote Fahne News sagt Danke für den Tipp!

Siehe auch: Hans Beimler zum 125. Geburtstag