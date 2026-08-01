Vonovia mauert

Im September 2025 gab es einen Wasserschaden in der Nobelstraße 9A. Die Küche und das Wohnzimmer standen unter Wasser. Herr Rädisch und seine Mutter Frau Rädisch sind seit dem 24.12. 2025 im Hotel Pullmann in Stuttgart Vaihingen untergebracht. Frau Rädisch ist 79 Jahre alt und hat die Pflegestufe 2.

Bis zum 15.01.2026 wurden lediglich Putzarbeiten durchgeführt. Am 27.07.2026 stand nach einem Regen die Küche wieder 4-5 cm unter Wasser. Am 26.04.2026 hat die Württembergische Versicherung die Zahlungen eingestellt, entgegen der Aussagen von Herrn Michael Kull und Frau Mauch von der Württemberischen Versicherung, dass die Kosten der Unterbringung bis zu drei Jahren übernommen werden. Den Mietern wurde ebenfalls zugesagt, dass die Würrtembergische Versicherung sich die Kosten von dem Vermieter Vonovia holen würden. Was bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt ist.

Ab dem 31. Juli 2026 weiß Familie Rädisch nicht, wo sie unterkommen sollen. Die Wohnung ist bis heute nicht bewohnbar. Auf Schreiben des Anwalts der Familie Rädisch reagiert Vonovia bis heute nicht.

Wir als Mieterinitiative Stuttgart finden das Vorgehen von Vonovia unverantwortlich und skandalös. Wir fordern von der Württenbergischen Versicherung und Vonovia, sich zu einigen, wer die Hotelkosten übernimmt, es kann nicht sein, dass Herr Rädisch und seine Mutter unverschuldet auf die Straße gesetzt werden. Die Kosten an das Hotel Pullmann müssen unverzüglich beglichen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Mieterinitiative Stuttgart