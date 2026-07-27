Der Zugang zu sauberem Trinkwasser wird für die Menschen in Gaza seit Beginn der Waffenruhe immer schwieriger. Das Wasserleitungssystem wurde von der israelischen Armee größtenteils beschädigt oder zerstört. Die Grundwasserquellen sind mit Meerwasser kontaminiert und die Entsalzungsanlagen können nur mühsam wieder aufgebaut werden. Viele Familien sind auf Wasser angewiesen, dass von Tankwagen geliefert wird.

„Palästina muss leben“ unterstützt Familien vor Ort mit Wasserlieferung per Tankwagen. Das Video auf der Webseite zeigt, wie Kinder mit großen Kanistern in einer Schlange stehen vor einem Tankwagen und auf das Wasser für ihre Familien warten. Es zeigt auch die solidarische Hilfe und den Zusammenhalt, der von „Palästina muss leben“ mit einer Spende gefördert wird.

Wir fordern alle Gruppen von Palästina muss leben auf, verstärkt Spenden zu sammeln und zehn Prozent der Spenden für das konkrete Projekt Wasser für Gaza einzusetzen. Bitte überweist diese zehn Prozent auf unser Organisations-Konto mit dem Stichwort „Wasser für Gaza“, wir werden es direkt weiterleiten.

https://palaestina-muss-leben.de/wasser-fuer-gaza/