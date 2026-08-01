Weitere Eskalation zwischen imperialistischen Mächten

Der Ukrainekrieg wird auf beiden Seiten weiter verschärft. Die von den westlichen Imperialisten unterstützte und von mächtigen Oligarchen geprägte Ukraine greift mit weitreichenden Drohnen russische Ölraffinerien, Lagerhäuser und andere Infrastruktur weit hinter der Front an. Zuletzt wurde unter anderem eine Raffinerie im russischen Baschkortostan getroffen. Das imperialistische Putin-Regime antwortet mit immer brutaleren Raketen- und Drohnenangriffen. Bei einem massiven Angriff auf Kiew wurden mindestens zehn Menschen getötet und zahlreiche Wohnhäuser, eine Schule und weitere zivile Gebäude wurden beschädigt. Russische Drohnen, Flugzeuge und Raketen haben zudem wiederholt den Luftraum von NATO-Staaten verletzt. Die NATO nutzt diese Vorfälle ihrerseits zum weiteren militärischen Ausbau ihrer Ostflanke. Nun sollen weitere Patriot-Flugabwehrraketen und -systeme an die Ukraine geliefert beziehungsweise gemeinsam produziert werden. Deutschland hat unter anderem die Lieferung von Patriot-Raketen vereinbart; zugleich treiben westliche Staaten weitere Beschaffungen voran. Ihre Lieferung ist Teil einer fortschreitenden Aufrüstung, Faschisierung und Weltkriegsgefahr. Sie bindet die Ukraine noch enger an NATO und westliche Rüstungskonzerne. Der Krieg wird so nicht beendet, sondern zu einer immer gefährlicheren Konfrontation zwischen imperialistischen Mächten ausgebaut. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben auf keiner Seite etwas dabei zu gewinnen.