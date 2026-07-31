Weltkriegsvorbereitung
Taiwan probt den Krieg mit China
Beim jährlichen Großmanöver vom 5. bis 14. August soll in Taiwan erstmals die Verlagerung von Waffenfabriken getestet und die sofortige Umstellung ziviler Fabriken auf eine Militärproduktion simuliert werden. Also die sofortige Komplett-Umstellung auf eine Kriegswirtschaft. Diese Übung wird mit dem konkreten Bedrohungsszenario begründet, dass „die chinesischen Streitkräfte routinemäßige jährliche Militärübungen als Deckmantel (nutzen), um Pläne für einen Angriff auf Taiwan zu verbergen und gleichzeitig die letzten Angriffsvorbereitungen zu treffen“, so Generalmajor Lu Wen-yuan vom Verteidigungsministerium in Taipeh.