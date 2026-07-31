Hochrüstung
Ukraine-Krieg treibt europäische Raketenabwehr voran
Der Ukraine-Krieg wird von den Rüstungskonzernen und den imperialistischen EU-Regierungen genutzt, um das europäische Raketenabwehrsystem „Freyja“ voranzutreiben. Es soll nach dem Willen der Ukraine im kommenden Jahr vorläufig einsatzbereit und eine Alternative zum US-Raketenabwehrsysten „Patriot“ sein. Zehn europäische Staaten und rund ein Dutzend Rüstungsunternehmen hatten am 13. Juli in Paris eine Allianz zum Ausbau der Luftverteidigung geschlossen. Kernprojekt ist eben dieses System „Freyja“, mit dem die Abhängigkeit von den „Patriot“-Systemen aus den USA verringert werden soll.