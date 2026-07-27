Wieso ein Buch zur „LEHRE von der Denkweise"?

Ob die Arbeiter in die Offensive gehen, ob sie sich gegen die Abwälzung der Krisenlasten wehren oder den individuellen Ausweg suchen; wie man die Massen gegen den modernen Faschismus immunisiert; ob reformistische und kleinbürgerliche Einflüsse überwunden werden oder die Bewegung lähmen – all das entscheidet sich wesentlich an der Frage der Denkweise.

Genau jetzt erscheint der Revolutionäre Weg 40: „Die Lehre von der Denkweise" von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel. Darin wird die Lehre von der Denkweise erstmals allseitig als Wissenschaft ausgearbeitet. Bereits der Revolutionäre Weg 26 „Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung" hatte Eckpunkte der Lehre von der Denkweise begründet.

Das neue Buch behandelt die Denkweise von den Anfängen der revolutionären Arbeiterbewegung bis zur Herausbildung des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise als Methode der Herrschaft. Es macht klar, warum diese Frage heute eine so entscheidende Rolle im Klassenkampf, im Parteiaufbau und beim Aufbau des Sozialismus spielt.

Nur warum heißt es „Lehre"? Meine Gedanken dazu: Eine Lehre hat einen allgemeingültigen Charakter. Eine Lehre beinhaltet, Gesetze erkannt zu haben und daraus eine systematische Anleitung zum Handeln abzuleiten. Es geht immer um etwas, das man sich aneignen, anwenden und weitergeben kann.

Das Wort „Lehre" hat im Deutschen zwei Seiten:

Lehren ziehen = Schlussfolgerungen aus Erfahrungen ziehen („Daraus müssen wir die Lehre ziehen ...").

Wissenschaftliche Lehre = ein systematisches Lehrgebäude.

Der Begriff Lehre von der Denkweise spielt eventuell bewusst mit beiden Bedeutungen: Er deutet an, man muss aus der Geschichte der Arbeiterbewegung „die Lehre(n) ziehen" – und wertet diese Lehren wiederum systematisch aus und verallgemeinert sie.

OK, wir müssen gespannt sein, was genau drin steht! Am besten das Buch jetzt schon bestellen: Geld sparen, es schnell erhalten und einen Beitrag zur Vorfinanzierung leisten.

Das Buch umfasst ca. 350 Seiten und man kann es ab sofort im Vorverkauf bestellen

Buchausgabe: 21 € (später 25 €)

Ausgabe als Revolutionärer Weg: 19 € (später 23 €)

USB-Stick: 19 € (später 23 €)

Vorbestellung unter: https://www.people-to-people.de/die-lehre-von-der-denkweise-vorverkauf/978-3-88021-735-5