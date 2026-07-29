Wir machen mobil gegen die AfD – Kommt nach Sachsen-Anhalt!

Viele Aktionen entwickeln sich, vor allem im Zusammenhang mit widersetzen. In den Aktionskarten von widersetzen nimmt das Grün zu. Grün sind Straßen und Blocks, bei denen schon Flugblätter verteilt wurden oder Haustürgespräche stattgefunden haben. Die MLPD organisiert solche Einsätze auch. Wir werden eigene Flugblätter einsetzen und Flugblätter der Aktionseinheit, zB von Revision26. Die MLPD ruft auf, bei dieser Wahl kritisch die Partei „die Linke“ zu wählen.

Vom Sommercamp vom REBELL kommen Jugendliche am Donnerstag, den 6. August, nach Halle in das Wohngebiet Heide-Nord. In Magdeburg und Halle freuen wir uns über Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde der MLPD, die uns in der Aktionswoche vom 1. bis zum 9. August unterstützen wollen. Bisher kommen sie aus Berlin, Brandenburg und Baden-Württemberg.

Die politische Situation drängt zum Nachdenken, zum Handeln – wir wollen viele überzeugen, dem Faschismus grundsätzlich den Boden zu entziehen, den Kapitalismus zu überwinden, einen neuen Anlauf zum echten Sozialismus machen! Macht mit!

Die Omas gegen Rechts sind aktiv, und viele lokale antifaschistische Gruppen im ganzen Land, die VVN und andere. Nachbarn sprechen mit ihrem Umfeld. Die Partei die Linke führt ihren Wahlkampf auch im Sinn des Antifaschismus. Alle zusammen gegen den Faschismus!

Wie kann man helfen? Meldet euch an über die MLPD: elbe-saale@mlpd.de

Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD, bekam bei seinem Wahlkampfauftritt in Magdeburg-Buckau keinen Stich. Er und seine Unterstützer waren umgeben von 40 antifaschistischen Transparenten und Plakaten, von protestierenden Anwohnern. Es war schön zu sehen, wie viele Nachbarn da waren. Über eine mobile Lautsprecherbox kam Musik und die passende Antwort zur AfD. Nach einer Stunde war der Spuk vorbei, die blaue Truppe zog weiter. Es bleibt aber noch viel zu tun, denn in manchen Stadtteilen findet die AfD auch deutlich mehr Zuspruch.