Workshop mit Peter Weispfenning auf dem Sommercamp!

Jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, kann sehen, dass sich vieles gewaltig verändert. Zehntausende protestieren in Erfurt gegen die AfD. Die CDU, welche jahrzehntelang die Regierung in Deutschland stellte, ist so unbeliebt wie nie zuvor und anhand der Frage der großen Waldbrände und Hitzewellen tritt auch das Umweltbewusstsein wieder hervor.

Im Kampf gegen den Generalangriff auf die Arbeiterklasse durch Staat und Monopole wie bei VW entwickelt sich die Arbeiteroffensive. Was sind die Hintergründe dieser Entwicklung? Und was bedeutet das für die sozialistische Jugendbewegung?

Peter Weispfenning, Mitglied des Zentralkomitees der MLPD, wird dazu mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Sommercamps einen Workshop durchführen. Er findet am Freitag, dem 31. Juli, um 14:30 Uhr auf der Ferienanlage in Truckenthal statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Am Abend werden wir das Abschlussfest unserer ersten Camp-Woche feiern, und am nächsten Tag findet in der Ferienanlage das Waldfest statt. Es lohnt sich also auch, einen ganzen Wochenendausflug zu machen. Wir freuen uns auf euch.