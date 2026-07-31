Bangladesch
Zunehmende Streiks in Textilindustrie
In den vergangenen Wochen haben Arbeiter in ganz Bangladesch eine neue Protestwelle gegen die zunehmenden Angriffe auf Löhne, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen gestartet. Bei der jüngsten Aktion am 30. Juli blockierten Hunderte Beschäftigte von Fortune Shoes Ltd. die Natun-Bazar-Straße in Barishal, um die Auszahlung von Löhnen für zwei Monate sowie von ausstehenden Überstundenvergütungen zu fordern. Die Zunahme der Proteste konzentriert sich auf die Bekleidungsindustrie, die sich in einer schweren Krise befindet. Die starke Abhängigkeit Bangladeschs von Energie aus der Golfregion – der Quelle für rund 95 Prozent des Öl- und Gasbedarfs des Landes – führte zu Stromengpässen, drastisch steigenden Kraftstoff- und Transportkosten sowie einer Abwertung der Währung.