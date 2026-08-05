Mobilisieren und anmelden!
DGB-Busse zu bundesweiten Protesten gegen die Demontage sozialer Errungenschaften am 26. September
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) organisiert zusammen mit seinen Mitgliedsgewerkschaften die Anreise zu den Demonstrationen am 26. September. In 15 Städten findet der Aktionstag unter dem Motto "Hart verdient! Deine Arbeit. Deine Gesundheit. Deine Rente" statt. Die DGB-Landesverbände stellen in diesen Tagen Anmeldetools auf ihren Webseiten online, mit deren Hilfe man sich zur Mitfahrt anmelden kann. Zu finden sind sie auf der jeweiligen DGB-Seite unter Mitmachen/Aktionstag-Sozialstaat/Anmeldung DGB-Busse. Also, jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen, Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen, Freunden usw. die Teilnahme an den Protesten beraten, Nägel mit Köpfen machen und gleich verbindlich anmelden!