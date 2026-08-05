Ein Höhepunkt der Schlacht gegen die faschistische Gefahr: Kundgebung am 29. August in Magdeburg

Die AfD führt in den Umfragen und es besteht die akute Gefahr einer faschistisch geführten Landesregierung oder einer Regierungsbeteiligung der AfD. Es ist gemeinsames Ziel aller antifaschistisch und demokratisch eingestellten Menschen, das zu verhindern. Im Kampf dagegen wird es für REBELL und MLPD auch darum gehen, den Linkstrend und darin die revolutionäre Richtung zu stärken.

Die MLPD greift aktiv in den Wahlkampf ein, kandidiert aber nicht selbst. Wir stellen unsere Arbeit selbstlos in den Dienst des antifaschistischen Kampfes! In Einheit damit streben wir als ein bleibendes Ergebnis eine Stärkung von MLPD, Rebell, weiteren Selbstorganisationen, des Internationalistischen Bündnisses und der Front gegen Faschismus und Krieg an.

Die MLPD hat die Intiative ergriffen für eine antifaschistische Kundgebung am 29.8. in Magdeburg unter dem Motto: „Wer AfD wählt, wählt Faschismus! – Make socialism great again!“. Sie lädt die antifaschistischen Kräfte ein, diese Kundgebung eine Woche vor der Landtagswahl gemeinsam kulturvoll durchzuführen. Vielfältige Beiträge sind willkommen!

Geplant sind bisher von 10 Uhr bis 11.30 Uhr Aktionsstände auch zur Mobilisierung über die Stadt verteilt. Von 11 Uhr bis 12.00 Uhr musikalisches Warmup am Kundgebungsplatz. Um 12 Uhr folgt eine antifaschistische Demonstration durch die Innenstadt. Verpflegung gibt es auf dem Kundgebungsplatz ab 12 Uhr, unter anderem mit Thüringer Bratwürsten. Um 13 Uhr startet dann das Hauptprogramm mit Redebeiträgen, Grußworten sowie Kulturbeiträgen. Anschließend folgt noch ein antifaschistisches Konzert als Ausklang.

Die MLPD beteiligt sich zugleich auch an Demonstration und Kundgebung in Halle 29.8., 14 Uhr ab Steintor. Am 5. September gibt es dann in Magdeburg und Halle Demonstrationen. Die Initiative „ReVision26“ versteht sich als Gegenprojekt zur Kampagne der AfD „Vision 2026“. Sie sammeln Spenden, um eine Million Flyer mit Argumenten gegen die AfD zu verbreiten. Und die Bewegung „Widersetzen“ mobilisiert zu Aktionswochen in Halle und Magdeburg.