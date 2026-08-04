Extraktiver Rohstoffabbau
Wirtschaftsministerin Reiche will Raubbau-Erleichterung für die Industrie
Führende Industrie- und Rohstoffkonzerne kritisieren, dass das Bergrecht in Deutschland aktuell die zügige Erschließung und den Abbau von Rohstoffen behindern würde. Wirtschaftsministerin Reiche will das mit einem neuen Gesetz nun ändern, Genehmigungsverfahren beschleunigen, Umweltauflagen senken und dabei auch weitere Industrie-Strompreishilfen beschließen. „Die Rohstoffproduktion muss bergrechtlich wieder leichter möglich sein“, so die Wirtschaftsministerin bei ihrem Besuch im größten deutschen Kalibergwerk im sachsen-anhaltinischen Zielitz beim Bergbaumonopol K+S.