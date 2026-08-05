Hochrüstung zur Weltkriegsvorbereitung
Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn
Die Kriegs-Waffenschmiede Rheinmetall hat letzte Woche Eckdaten seiner Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Im abgelaufenen Quartal lag der Umsatz mit 3,3 Milliarden Euro rund 69 Prozent über dem Vorjahresergebnis. Der operative Gewinn lag bei 562 Millionen Euro und damit fast 20 Prozent über den Markterwartungen.Der größte Kunde von Rheinmetall ist mit Abstand die Bundeswehr. Dank eines Kamikaze-Drohnen-Auftrags der Bundeswehr und eines Auftragspakets mit Rumänien stieg der Auftragsbestand auf über 80 Milliarden Euro.