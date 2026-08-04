Kapitalismus: Erst Massenkrankheiten erzeugen, dann Einzelmaßnahmen ergreifen und mit beidem abkassieren!

Die differenzierten Betrachtungen mit kritischer Sicht auf die „Zuckersteuer“ möchte ich unterstützen. Diabetes mellitus Typ2 und Adipositas sind heute Massenerkrankungen weltweit. Zur allseitigen Behandlung des Themas gehört aber auch ein Blick auf die sogenannten „Abnehmspritzen“ aus der Gruppe der GLP-1-Rezeptor-Agonisten.



Sie wurden für Diabetiker entwickelt, jetzt sind sie auf eigene Rechnung für stark Übergewichtige auch ohne Diabetes Typ2 erhältlich. Sie können auch mal bei Herz- oder Niereninsuffizienz mit Nutzen eingesetzt werden. Ihr Wirkstoff dämpft Hunger und verstärkt das Sättigungsgefühl.



Die Kalkulation der Pharmaindustrie ist, dass sie ein Leben lang angewendet werden. Nach dem Absetzen kommt es nämlich meistens sehr schnell zu einem Wiederanstieg des Gewichts, oft über das Ausgangsgewicht hinaus, wenn kein ausreichendes Muskeltraining stattgefunden hat.



Jetzt gibt es eine Substanz aus dieser Gruppe auch als Tablette für die tägliche Einnahme. Kosten von mehreren tausend Euro pro Jahr bringen Eli Lilly, Boehringer Ingelheim und Novo Nordisk traumhafte Gewinne. Häufig sind Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Durchfall, Verstopfung oder Erbrechen die Nebenwirkungen, seltener Gallenprobleme oder eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Nach 64 bis 72 Wochen beträgt die Gewichtsabnahme ca. 14 bis 19 Prozent.

Gute Resultate sind in mehreren Fällen aber möglich, wenn auch eine allseitige Behandlung mit Verhaltens-, Ernährungs- und Bewegungstherapie erfolgt. Erst machen die Kapitalisten Milliardenprofite mit der Erzeugung von Massenkrankheiten, dann mit einzelnen Maßnahmen, die aber das Gesamtproblem nicht lösen. Höchste Zeit für den echten Sozialismus und Medizin im Dienste des Volkes!