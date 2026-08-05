Kurdischer Journalist Ahmet Polad bald 200 Tage in syrischer Isolationshaft!

Am 6. August wird es 200 Tage seit der Verhaftung des kurdischen Journalisten Ahmet Polad her sein.



Nach der Freilassung der deutschen Journalistin Eva Maria Michelmann werden weiterhin Proteste für die Freilassung ihres Arbeitskollegen und Journalisten Ahmet Polad organisiert. Da aktuell weiterhin keine offiziell bestätigten Informationen über den Aufenthaltsort, den Gesundheitszustand und die Vorwürfe, die Ahmet Polad gegenüber erhoben werden, bestehen, rufen wir dazu auf, in Deutschland und Europa vor syrischen Botschaften und Konsulaten zu protestieren.



Die Aktionen verfolgen das Ziel, den Druck auf die syrische Regierung zu erhöhen.

In folgenden Städten finden diese Woche Protestaktionen statt:



Köln:

5. August, 18 Uhr, Domvorplatz.

Bonn:

7. August, 11 Uhr – vor dem syrischen Konsulat

Wien:

6. August, 16 Uhr – Yppenplatz

Hier gibt es die aktuelle Pressemitteilung von People's Bridge zu dem Fall



Hier hat People's Bridge ein Dossier zu Ahmet Polad zur Verfügung gestellt.