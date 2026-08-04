Indien
Landesweiter Streik der Müllarbeiter in Punjab dauert an
Die Müllarbeiter in ganz Punjab befinden sich weiterhin im Streik, nachdem sie das am 29. Juli von der von der Aam-Aadmi-Partei geführten Landesregierung angekündigte „Sozialpaket“ abgelehnt haben. Der Streik, der am 8. Juli begann, hat die Müllabfuhr und -entsorgung in mehreren Städten lahmgelegt. Die Arbeiter fordern einen monatlichen Nettolohn von 40.000 Rupien (418 US-Dollar), Entschädigung für während bei der Arbeit ums Leben gekommene Kollegen und Einsatz moderner Geräte. Die Regierung hatte nur 16.000 Rupien angeboten und lehnte eine Altersgrenze von 45 Jahren und die Umwandlung von Zeitverträgen in unbefristete Arbeitsverhältnisse abgelehnt.