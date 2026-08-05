Schon „Die Lehre von der Denkweise in der Arbeiterbewegung“, das Stefan Engel im Jahr 1995 geschrieben hat, habe ich mit Begeisterung gelesen. Darin wird überzeugend dargelegt: Man kann nur so handeln, wie man denkt. Eine proletarische Denkweise ist deshalb die entscheidende Grundlage für ein proletarisches Handeln – im Gegensatz zu einem kleinbürgerlichen Denken und Handeln.



Das neue Buch wird nun also das Phänomen der Denkweise seit den Anfängen der revolutionären Arbeiterbewegung behandeln. Hier erhoffe ich mir, dass immer mehr und mehr Menschen das System der kleinbürgerlichen Denkweise durchschauen, das immer noch hauptsächliche Regierungs­methode der Herrschenden in diesem Lande zur Durchsetzung ihrer Macht ist.



Insofern mache ich auch schon eifrig Werbung für das Buch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, damit es gut vorbestellt wird und damit die wichtigen neuen Erkenntnisse schnell unter die Massen kommen.

Ich habe das neue Buch bereits vorbestellt, freue mich sehr darauf und möchte es auch allen anderen ans Herz legen.



Mehr dazu und wo es vorbestellt werden kann, gibt es hier