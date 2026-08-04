Mitbestimmung durch Streik, die Losung der Stunde!

Kurz vor den Werksferien bestätigte der Audi-Vorstand am Freitag, was seit Monaten in der Planung ist. Ende Oktober wird die Nachtschicht gestrichen. Nach Angaben des Audi-Sprachrohrs Heilbronner Stimme vom 25. Juli betrifft das 1200 Kolleginnen und Kollegen.



Gleichzeitig läuft der A8 aus, bisher ohne Nachfolgemodell. Nach der Entlassung aller 1600 Leiharbeiter wird das zur nächsten großen Welle der Arbeitsplatzvernichtung auf dem Weg zur Werksschließung.



Abwarten hilft da nicht; da werden vollendete Tatsachen geschaffen. Viele sind verunsichert, klammern sich an Hoffnungen, dass es nicht so schlimm kommen wird. Doch mehr und mehr reifte in den letzten Wochen die Erkenntnis, dass die es wirklich ernst meinen. Ein Indiz dafür ist auch, dass Audi mit Werksschutz und sogar mit brachialer Polizeigewalt das Verteilen des „Vorwärtsgang“ an den Toren zu verhindern versucht.



Arbeitersolidarität wird kriminalisiert. Konzern und Staatsanwaltschaft arbeiten Hand in Hand. Der „Vorwärtsgang“ hat als Erstes die Werksschließung bereits in die Debatte gebracht und zum Kampf dagegen mobilisiert. Wenn sich dieser mit dem Know-how der MLPD und den Lehren aus dem selbständigen Opel-Streik 2004 verbindet, wird das für den VW- und Audi-Vorstand brandgefährlich. Dann werden wir Kolleginnen und Kollegen durch Widerstand und Streik unsere eigene Rechnung aufmachen und in die Offensive kommen.



Neulich am Tor 4: Ein junger Kollege meint: „Wir sind stärker, wenn wir streiken.“ Ja, da hat er völlig recht.



Die Losung „Mitbestimmung durch Streik“ wurde von den VW-Konzernbelegschaften bundesweit aufgegriffen und durch Streikaktionen mit Leben gefüllt. Zusammen mit der Ruhrpott-Rebellion und Zehntausenden gegen den AfD-Parteitag in Erfurt entfaltete sich die Arbeiteroffensive und verband sich mit dem Kampf gegen den Sozialkahlschlag der Regierung. ...



Die einzige Sprache, die die Herren im Vorstand verstehen, ist Streik. ... Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen einen erholsamen Urlaub! Sammelt eure Kräfte, denn nach dem Urlaub geht der Kampf in eine neue Runde.



Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz!

Keine Werksschließungen bei Audi Neckarsulm und weiteren Werken von VW!