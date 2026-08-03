Nach Angriff auf den Berliner CSD: 3000 Menschen gegen ... Gewalt und Rassismus auf der Straße

Eine Woche nach dem Angriff am Rande des Berliner CSD, bei dem über ein Dutzend Menschen verletzt und eine Frau getötet wurde, protestierten rund 3000 Menschen unter dem Motto „Von Trauer zu Wut zu Widerstand“. ...

„Der Anschlag auf den CSD in Berlin durch einen islamischen Fundamentalisten entspringt einer faschistischen Ideologie und ist somit ein rechter Anschlag. Unsere Antwort muss also ein konsequenter Antifaschismus sein, der Faschismus überall auf der Welt erkennt und bekämpft“, heißt es im Aufruf. ...

Zunehmende Gewalt gegen CSDs

Der Angriff reiht sich also ein in die zunehmend faschistische Hetze und Gewalt gegen LGBTI+-Menschen. Immer wieder haben militante, gewaltbereite Faschisten CSDs zur Zielscheibe gemacht. ...

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung