Das imperialistische China hat ein Manöver von Luft- und Seestreitkräften rund um das umstrittene Scarborough-Riff abgehalten. Das Riff, das von China Huangyan Dao genannt wird, wird auch von den Philippinen beansprucht. Auch Indonesien, Brunei, Malaysia und Vietnam erheben Ansprüche auf Teile des Gebiets. Offizielles Ziel der Übung sei es gewesen, die Kampfbereitschaft der chinesischen Streitkräfte zu testen und zu verbessern, um die nationale territoriale Souveränität und die maritimen Rechte zu verteidigen. Das Scarborough-Riff gehört zu den am stärksten umstrittenen Gebieten in Asien und ist ein häufiger Konfliktherd zwischen China und den Philippinen.