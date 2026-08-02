Regierungskabinett
BDA-Hauptgeschäftsführerin Christina Ramb steigt ein
Weiterer Personalwechsel im Kanzleramt: Die BDA-Hauptgeschäftsführerin Christina Ramb übernimmt die Abteilung für Soziales, Gesundheit und Arbeit im Kanzleramt. Ihre Positionen sind alles andere als gesund für die arbeitenden Massen. An der Spitze des Unternehmerverbands BDA forderte sie schon länger den Übergang von einer täglichen zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit, hält sie die erkämpfte gesetzliche Regelung einer ununterbrochenen Ruhezeit von elf Stunden nach Arbeitsende für zu starr und will diese „gestaltungsfähiger machen“ und sieht sie in Arbeitszeitausweitungen, sprich Überstunden, Chancen angesichts des massiven Fachkräftemangels. Dementsprechend lehnt sie allgemeine Arbeitszeitverkürzungen, wie etwa eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich entschieden ab.