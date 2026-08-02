Rentenreform
CDU-Führung besteht auf Abschaffung der „Rente mit 63“
Der neue Unionsfraktionschef Thorsten Frei und die neue Generalsekretärin Franziska Hoppermann machten gemeinsam deutlich, dass die CDU an der Abschaffung der abschlagsfreien Frührente, die sogenannte „Rente mit 63“, festhält. Damit untermauerten sie gegen anwachsende Kritik und Protest die reaktionäre Wende im Interesse der führenden deutschen Monopole und schwören die CDU-Spitzen auf diesen Kurs ein. Weitgehend aus Angst vor weiter sinkenden Zustimmungswerten unter den Massen, kritisieren drei ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer (Sachsen), Sven Schulze (Sachsen-Anhalts) und Mario Voigt (Thüringen), öffentlich diese Pläne.