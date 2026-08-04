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Stoppt die Abschiebe-Flüge!

Am Samstag demonstrierten rund 200 Personen vor dem Flughafen Akron-Canton, Ohio. Sie protestierten gegen die Abschiebeflüge mit Transparenten, selbstgemachten Plakaten und den riesigen Schildern, wie sie oft an Autobahnüberführungen angebracht werden,. Auf einem Transparent stand: „Das ist die Regierung, vor der uns unsere Gründerväter gewarnt haben.“