Unverantwortliche Nutzung der Atomenergie
China plant Ausbau
China genehmigt den Bau von acht neuen Atomreaktoren für rund 22 Milliarden Euro. Damit setzt die chinesische Regierung den massiven Ausbau der Atomenergie fort. Bereits zuvor wurde der Bau von zehn neuen Reaktorblöcken genehmigt. China ist heute, trotz dem gleichzeitigen Ausbau von erneuerbaren Energien, weltweit führend bei der installierten Atomkraftleistung. Einem im April veröffentlichten Branchenbericht zufolge erreichte die Gesamtkapazität 125 Gigawatt. Zu diesem Zeitpunkt waren 60 Reaktoren kommerziell in Betrieb, während sich 36 weitere im Bau befanden. Das neuimperialistische China ist nach Indien das bevölkerungsreichste Land der Welt und die zweitgrößte Volkswirtschaft nach den USA.