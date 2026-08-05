Regierungspläne
Wie der Zivildienst zum Kriegsdienst wird
Für den Fall, dass die schon vorbereitete Wehrpflicht kommt, plant die Regierung nun auch die Einführung eines neuen Zivildienstes. Wer sich als „Kriegsdienstverweigerer" dafür entscheidet, könnte eine böse Überraschung erleben. „Sollte ein verpflichtender Zivildienst im Zuge einer Wehrpflicht kommen, wollen wir ihn vor allem im Bevölkerungsschutz ausgestalten“, sagte Frank Weber, Bundesgeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes, dem Kölner Stadt-Anzeiger. Hochwasser, Extremwetter, Pandemien, Anschläge auf kritische Infrastruktur und geopolitische Spannungen zeigten, wie wichtig ein „starker Bevölkerungsschutz" heute sei. Unter den nebulösen Begriff „geopolitische Spannungen" fallen natürlich auch Kriege. Der sogenannte „Bevölkerungsschutz" ist Teil der imperialistischen Kriegsplanung, um der Bevölkerung vorzugaukeln, sie könne wirksam gegen die Kriegsfolgen geschützt werden.