Warum hört man nichts von AfD und Zentrum e. V. zur Tarifrunde?

Wer darauf gespannt war, zu erfahren, was für ein Programm diese Scheingewerkschaft für den Kampf gegen die Politik der Unternehmerverbände und die Regierung hat, wurde enttäuscht. Wenn schon einer sich großspurig als Alternative zu den DGB-Gewerkschaften aufspielt, wäre dies doch das Mindeste. Wofür steht dann das Zentrum e. V.? Jens Keller klärt auf: „Für den Fortschritt, die Werte, die wir uns geben sollten, und für die Menschen.“



„Fortschritt“ – was ist damit gemeint? Fortschritt für VW, technischer Fortschritt, Verbesserung der Lebensqualität? Und welche Werte sind das, die wir uns geben sollten? Offensichtlich sollen die alten Werte der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung wie Solidarität, gegenseitige Hilfe, Völkerfreundschaft und Selbstlosigkeit durch neue ersetzt werden.



Bewusst verschweigt Keller, welche das seiner Ansicht nach sein sollten. Denn damit hätte er den faschistischen Charakter der AfD und des Zentrums aufgedeckt. Denn es sind die Werte der Remigration, die Werte der Putin- und Trump-Versteher, die Werte des Antikommunismus, eines Hasses auf alles Fortschrittliche und Linke!



Und wenn Zentrum e. V. für „alle Menschen“ da sein will, wie sieht das dann im Betrieb aus? Will Zentrum gleichermaßen für die Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder der großen DAX-Konzerne und die Beschäftigten stehen? Hier decken AfD und ihre Vorhutorganisation Zentrum e. V. ihre völkische Ideologie als Wurzel ihrer Politik auf.



Das erinnert doch sehr an das „Gesetz zur Ordnung der nationalen Einheit“ vom Januar 1934, wo es im Paragraf 1 hieß: „Im Betriebe arbeiten die Unternehmer als Führer des Betriebes, die Angestellten und Arbeiter als Gemeinschaft gemeinsam zur Förderung der Betriebszwecke und zum gemeinsamen Nutzen von Volk und Staat.“ So weit sind wir noch nicht, aber auffällig ist doch, dass AfD und Zentrum nicht die Kapitalisten als Hauptgegner sehen, sondern die Gewerkschaften und alles Linke. So erklärt sich auch, dass man vergeblich auf den Webseiten der AfD oder des Zentrums etwas zur laufenden Tarifrunde im Öffentlichen Dienst der Länder findet.

Das Muster ist klar. Zentrum wartet das Tarifergebnis ab, und wenn Mitglieder damit nicht zufrieden sind, versuchen sie, diese Unzufriedenheit zu nutzen, um gegen Ver.di Stimmung zu machen und die Kolleginnen und Kollegen zum Austritt aus Ver.di und zum Eintritt in Zentrum e. V. zu bewegen. Diese Spaltung der Gewerkschaftsbewegung ist ihr erklärtes Ziel. Die Mitgliedszahlen von IG Metall und Ver.di in den nächsten Jahren zu halbieren, das haben Hilburger und Keller großspurig in Hannover angekündigt.

Deshalb gilt auch im Betrieb: Kein Fußbreit den Faschisten – wer Zentrum bei den Betriebsratswahlen wählt, wählt Faschismus!