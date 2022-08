Tötung von Ibrahim Al Nabulsi: Öffentliche Hinrichtung mit Panzerabwehrrakete

Die israelische Besatzungsarmee hat am Morgen des 9. August den palästinensischen Widerstandskämpfer Ibrahim Al Nabulsi (30) sowie zwei weitere Palästinenser, während einer Militärrazzia mitten in der Altstadt von Nablus, ermordet (mehr dazu hier). Nablus ist eine Stadt im seit 55 Jahren völkerrechtswidrig besetzten Westjordanland. Bei anschließenden Protesten in den von Israel besetzten Gebieten erschossen Besatzungssoldat:innen einen 17-jährigen.

Nabulsi war einer der von den israelischen Besatzern in Nablus am meisten gesuchten Widerstandskämpfer und Anführer des bewaffneten Flügels der Fatah (Al Aqsa-Märtyrerbrigaden). Mit ihm starben zwei weitere Kämpfer.

Al Nabulsi befand sich in einem Haus, in dem er sich verbarrikadierte und das die Soldaten anschließend mit einer Panzerabwehrrakete in die Luft sprengten, ungeachtet der zahllosen Zivilisten und Wohnhäuser inmitten der belebten Stadt. Durch die Haussprengung kamen Nabulsi und Sabouh ums Leben. Zuvor lieferten sie sich mehrere Stunden lang einen Schusswechsel mit israelischen Soldaten. Al Nabulsi hatte sich geweigert sich zu ergeben und wurde von anderen bewaffneten Palästinensern verteidigt, bevor er getötet wurde.

Mindestens 40 weitere Palästinenserinnen und Palästinenser wurden bei Auseinandersetzungen mit den israelischen Besatzungssoldaten während derselben Razzia verletzt, vier davon schwer. Dabei kam Hussain Jamal Taha (17) ums Leben.

Der Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohamed Shtayeh, verurteilte die Morde und forderte den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf, “die Doppelmoral im Umgang mit dem Völkerrecht zu durchbrechen” und Israel zur Rechenschaft zu ziehen. “All diese terroristischen Praktiken müssen das Weltgewissen wachrütteln, damit Maßnahmen ergriffen werden, um das Blutvergießen zu beenden, das, sobald es in einem Gebiet aufhört, in einem anderen beginnt”, sagte er in einer Erklärung in Bezug auf die Besatzung. “Unser Volk leidet seit mehr als 74 Jahren darunter”. ...

