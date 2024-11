Faschistische Terrorzelle ausgehoben

99 US-amerikanische medizinische Fachkräfte, die im Gaza-Streifen eingesetzt waren, haben einen Offenen Brief an US-Präsident Joe Biden und die Vizepräsidentin Kamala Harris geschrieben. In diesem Brief bringen sie eindeutige Belege für den Völkermord in Gaza, die sie auch beweiskräftig belegen. Dieser Brief ist auch wichtig für die Palästinasolidarität in Deutschland, da Kanzler Olaf Scholz (SPD) weiterhin Waffen an Israel liefern will. Keiner kann sagen, er habe das nicht gewusst. Dieser Offene Brief wurde von der Solidarwerkstatt in Österreich übersetzt veröffentlicht.

Hier geht es zu dem Brief auf Deutsch