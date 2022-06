Gestern, am 9. Juni, gab es eine Protestkundgebung vor dem Werk von National Steel Car in Hamilton in der kanadischen Provinz Ontario nach einem tödlichen Arbeitsunfall am Montag. In dem Werk werden Schienenfahrzeuge für den Eisenbahnfrachtverkehr produziert. Laut Gewerkschaft ist dies bereits der dritte tödliche Arbeitsunfall innerhalb von zwei Jahren und die Demonstranten fordern eine Untersuchung der Arbeitsbedingungen in dem Betrieb. Auch am Freitag gab es eine Protestaktion. Das Unternehmen hat die Produktion unterbrochen und will diese erst am 13. Juni wieder aufnehmen.