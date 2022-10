Aktiver Widerstand, Montagsdemos, Umweltkampftag, Weihnachtsmarkt, Ausflüge und mehr - Stand 30. Oktober

Übersicht über geplante Veranstaltungen, Open-Air-Diskussionen, Studiengruppen ... zur Broschüre "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems". Meldet geplante Termine gerne an redaktion@rf-news.de

Webseite der Bundesweiten Montagsdemo - Ansprechpartner und Termine in den Städten

4. bis 6. November 2022

Nürnberg: Linke Literaturmesse - am 5. November Veranstaltung des Verlag Neuer Weg

4. November 2022

Köln: Widerstandsgruppe von Rebell und MLPD gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs, 18 Uhr, MLPD Treff, Ulitzkastraße 1, Stegerwaldsiedlung

Duisburg: Andreas singt Klassik - Lieder und Arien aus revolutionären Zeiten des 18. und 19. Jahrhunderts

SI-Zentrum, Flurstraße 31, Beginn 19 Uhr

München: Widerstandsgruppe gegen Militarisierung und akute Weltkriegsgefahr! 18 Uhr bis 19 Uhr, Bistro&Bar Lama Lo, Untersbergstraße 8, Obergiesing, zu erreichen über U2, Station Untersbergstraße

5. November 2022

Gelsenkirchen: Bundesweites Treffen der Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF, 15 Uhr

Gelsenkirchen: Andreas singt Klassik - Lieder und Arien aus revolutionären Zeiten des 18. und 19. Jahrhunderts

Solidarität International Emscher-Lippe lädt ein zu einem Klassikabend mit Andreas Trendelenburg, 18 Uhr in der Kapelle des Seniorenheims Liebfrauenstift, 45881 Gelsenkirchen, Ruhrstr. 27

Nürnberg: Vorstellung des Revolutionären Weg 37 "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" mit Achim Czylwick im Rahmen der Linken Literaturmesse. 15 Uhr bis 16 Uhr in der Kulturwerkstatt AUF AEG, in der Fürther Str. 244d, in Nürnberg, im Raum Freiraum im 1. Stock.

Stuttgart: Gemeinsame Veranstaltung von REBELL und YDG (Neue Demokratische Jugend) Stuttgart zum Ukraine-Krieg. Beginn ist um 17 Uhr im Tohum Kulturverein, Nordbahnhofstr. 61, Stuttgart. Im Anschluss wird zusammen gefeiert. Einladungs-Flyer

6. bis 18. November 2022 in Sharm el-Scheich (Ägypten)

Weltklimakonferenz 2022. Der ICOR-Umweltkampftag ist am 12. November

7. November 2022

Augsburg: Montagsdemo 18 Uhr Königsplatz

Bremen: Montagsdemo, Domsheide (Vor der "Glocke") zusammen mit Iranischen Migranten und der Bremer Stadtfrauenkonferenz, mit dem Schwerpunktthema: "Solidarität mit den Massenprotesten im Iran!"

Zollernalb: Montagsdemo 17.30 Uhr Stadtkirche Balingen

Halle: Montagsdemo - Das Original. 17.00 Uhr vor der Ulrichskirche, Leipziger Straße

Hamburg: Montagsdemo um 17.30 Uhr in HH-Altona am Bahnhof, Ottenser Hauptsraße 1

Hannover: Montagsdemo um 17.15 Uhr

Heilbronn: Montagsdemo 17.30 Uhr auf dem Kiliansplatz

Dresden: Montagsaktion 18 Uhr auf der Prager Straße

Köln: Montagsdemo 18 Uhr Dom

Saarbrücken: Montagsdemo um 18:00. Los geht's bei der Europa-Galerie.

9. November 2022

Gelsenkirchen: Internationalismus-Live-Veranstaltung von Courage Gelsenkirchen und anderen Courage-Gruppen in NRW. Monika Gärtner-Engel und Brigitte Gebauer, beide Mitglieder der gewählten deutschen Delegation, berichten über die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis. Kultursaal Horster Mitte, 19 Uhr.

Hier der Flyer zur Veranstaltung.

11. November 2022

Duisburg: 19.15 Uhr Filmabend im "kulturiges" im Hamborner Ratskeller, Duisburger Straße 213

Ferienpark Thüringer Wald: Andreas singt Klassik - Lieder und Arien aus revolutionären Zeiten des 18. und 19. Jahrhunderts

Im Waldgrund 1, 96528 Schalkau, Beginn 19:00 Uhr

Gelsenkirchen: Widerstandsgruppe Gelsenkirchen trifft sich von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Bistro Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a

12. November 2022

Eisenach: Andreas singt Klassik - Lieder und Arien aus revolutionären Zeiten des 18. und 19. Jahrhunderts

Kulturwerkstatt im Eisenacher Aufbruch, Katharinenstraße 42, 99817 Eisenach, Beginn 18.30 Uhr

Kulturwerkstatt im Eisenacher Aufbruch, Katharinenstraße 42, 99817 Eisenach, Beginn 18.30 Uhr Heilbronn: Treffen der Freunde der internationalen Automobilarbeiterkonferenz Heilbronn/Neckarsulm. Alle Freunde und Interessierte sind herzlich eingeladen!

17 Uhr in den Frauenräumen der Kulturfabrik „Zigarre“ Achtungstr. 37 in Heilbronn-Bahnhofsvorstadt

17 Uhr in den Frauenräumen der Kulturfabrik „Zigarre“ Achtungstr. 37 in Heilbronn-Bahnhofsvorstadt Ingolstadt: Aktionsstand zum Umweltkampftag ab 11 Uhr in der Ludwigstraße

München: Umweltaktionstag mit dem Schwerpunkt des Kampfs für die sofortige Stilllegung des AKW Isar II. Geplant sind Demo und Kundgebung am Samstag, 12.11. um 12:00 in Giesing, Edelweißplatz. Wir fordern: Verbindlicher Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen! Verbot und Vernichtung aller ABC-Waffen! Wenn eine weltweite Friedensbewegung dafür aufsteht, können diese Forderungen durchgesetzt werden.

Stuttgart: Bericht über die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen. Mit Ulrike Held vom Frauenverband Courage

Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr, Eintritt 6,-/4,- €.Im Arbeiterbildungszentrum, Bruckwiesenweg 10, Stuttgart-Untertürkheim (Nähe Bahnhof Untertürk

Hier der Einladungs-Flyer

13. November 2022

Erfurt: Andreas singt Klassik - Lieder und Arien aus revolutionären Zeiten des 18. und 19. Jahrhunderts

MLPD Büro, Riethstraße 1a, Beginn 15:00 Uhr

15. November 2022

Marl: Treffen von Kumpel für AUF Regionalgruppe Vestischer Kreis um 18:30 Uhr in Marl-Hüls, St. Konrad, Römerstraße / Ecke Tannenstraße

18. November 2022

Hamburg: Filmabend „Vergessen ist das eigentlich nicht“ über den Hafenarbeiterstreik 1951 – im Zusammenwirken mit dem MPZ – Medien Pädagogik Zentrum – 19 Uhr im FLAKS, Alsenstraße 33– HH-Altona, Nähe Bahnhof Holstenstraße

Köln: Widerstandsgruppe von Rebell und MLPD gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs

18 Uhr, MLPD Treff, Ulitzkastraße 1, Stegerwaldsiedlung

19. November 2022

Schweinfurt: Ganztägiger Dialektik-Einsteigerkurs des ABZ in Schweinfurt, in der SKK Dreieck Kegelbahn, Niederwerrner Str. 14 in Schweinfurt

Der Kurs beginnt um 10.00 Uhr und endet um 18.15 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt 10 Euro / ermäßigt 8 Euro

Für die Kursteilnahme sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Es soll Schreibzeug mitgebracht werden. Für eine günstige Verpflegung tagsüber wird gesorgt, man kann sich auch Essen und Getränke mitbringen. Anmeldung bitte bis spätestens 11.11.22 an die LL Bayern

21. November 2022

Dresden: Montagsaktion 18 Uhr auf der Prager Straße

Hamburg: Montagsdemo um 17.30 Uhr in HH-Altona am Bahnhof, Ottenser Hauptsraße 1

Köln: Montagsdemo gegen Hartz IV, 18 Uhr. Wiener Platz, Köln-Mülheim

25. November 2022 - Tag gegen Gewalt an Frauen

Gelsenkirchen: Widerstandsgruppe Gelsenkirchen beteiligt sich an Aktion am Tag gegen Gewalt an Frauen. Ort und Zeit folgen.

26. November 2022

ICOR: Entsprechend dem Beschluss der 4. Weltkonferenz werden wir am 26. November 2022 einen ICOR-Aktionstag zur Solidarität mit den palästinensischen politischen Gefangenen machen. Dazu haben wir auch eine online-Zeitung beschlossen.

27. November 2022

Duisburg: 11 Uhr Sonntagsfrühstück im "kulturiges" im Hamborner Ratskeller, Duisburger Straße 213

2. Dezember 2022

Köln: Widerstandsgruppe von Rebell und MLPD gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs

18 Uhr, MLPD Treff, Ulitzkastraße 1, Stegerwaldsiedlung

4. Dezember 2022

Augsburg: Adventsbasar im Internationalen Kulturzentrum, Zusamstraße 9

Duisburg: 15 Uhr Nikolausfeier im "kulturiges" im Hamborner Ratskeller, Duisburger Straße 213

5. Dezember 2022

Augsburg: Montagsdemo 18 Uhr Königsplatz

Dresden: Montagsaktion 18 Uhr auf der Prager Straße

Hamburg: Montagsdemo um 17.30 Uhr in HH-Altona am Bahnhof, Ottenser Hauptsraße 1

Hannover: Montagsdemo 17.15 Uhr

Heilbronn: Montagsdemo um 17:30 Uhr in der Sülmerstraße (bei Nikolaikirche)

Köln: Montagsdemo gegen Hartz IV, 18 Uhr, Kölner Dom

9. Dezember 2022

Duisburg: 19.15 Uhr Filmabend im "kulturiges" im Hamborner Ratskeller, Duisburger Straße 213

10. Dezember 2022

Köln: Nikolausfeier der Rotfüchse Köln (Ort und Zeit folgen)

11. Dezember 2022

Leverkusen: Nikolausfeier der Rotfüchse Leverkursen (Ort und Zeit folgen)

16. Dezember 2022

Köln: Widerstandsgruppe von Rebell und MLPD gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs

18 Uhr, MLPD Treff, Ulitzkastraße 1, Stegerwaldsiedlung

19. Dezember 2022

Hamburg: Montagsdemo um 17.30 Uhr in HH-Altona am Bahnhof, Ottenser Hauptsraße 1

Köln: Montagsdemo 18 Uhr, Köln-Mülheim, Wiener Platz

31. Dezember 2022

Köln: Silvesterfeier, für die Ort und Zeit noch bekanntgegeben werden

2. Januar 2023

Hamburg: Montagsdemo um 17.30 Uhr in HH-Altona am Bahnhof, Ottenser Hauptsraße 1

31. August bis 3. September 2023 in Thüringen

3. Internationale Bergarbeiterkonferenz

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 22. Februar 2022

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 24. Februar 2022

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 27. Februar 2022

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 11. März 2022

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 26. April 2022

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 22. September 2022

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 12. Oktober 2022



Spendet für die Erklärungen der MLPD!