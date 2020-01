Wie die AfD die Frauen ködern will ...

Beispiel 1: Anlässlich des Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November behauptete Beatrix von Storch: „Messermigranten bedrohen deutsche Frauen.“ Warum spricht sie nur von kriminellen Migranten? Was ist mit der Gewalt, die Frauen von deutschen Männern angetan wird? 67 Prozent der im Jahr 2018 offiziell erfassten Tatverdächtigen hatten laut BKA-Statistik eine deutsche Staatsbürgerschaft. Die Dunkelziffer ist hoch. Und was ist mit all den anderen Formen von Gewalt an Frauen? Zum Beispiel mit den entwürdigenden Verhältnissen in Flüchtlingsunterkünften, unter denen vor allem migrantische Frauen leiden? Oder mit Prostitution und Frauenhandel, wovon ebenfalls vor allem ausländische Frauen betroffen sind? Was ist mit Mobbing am Arbeitsplatz, mit der Diskriminierung von Frauenberufen …?

All das ist Frau von Storch keine Silbe wert. Ihr geht es nicht um den Kampf gegen Gewalt an Frauen, ihr geht es einzig um deren Instrumentalisierung für rassistische Stimmungsmache. Die MLPD bekämpft alle Formen der besonderen Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen und Mädchen. Sie tritt ein für die Verfolgung und Bestrafung jeglicher Gewalt an Frauen – egal, aus welchem Land die Täter stammen!

Beispiel 2: Die AfD will, dass „Familien mit Kindern von einem Gehalt leben können“. Sie tut dabei so, als ob Frauen und Männer in Familien gleichberechtigt entscheiden könnten, wer von ihnen einen Beruf ausübt und wer nicht. Sie weiß aber ganz genau, dass Männer fast immer noch besser bezahlt werden und ein gesellschaftlicher Druck in Richtung der Berufstätigkeit von Männern wirkt. Das entspricht auch ganz ihrem reaktionären Frauenbild, das die AfD etwa in Sachsen mit einer „Herdprämie“ fördern will. Die MLPD ist für die aktive Förderung von Frauen im gesellschaftlichen Leben und tritt – gerade auch im Interesse der Frauen – für höhere Löhne und Gehälter sowie für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ein.

Beispiel 3: Die AfD will „normale Familien mit Vater, Mutter, Kindern“. Was soll daran normaler sein als an einer Patchworkfamilie oder an einem Paar, das bewusst – aus welchen Gründen auch immer – keine Kinder möchte? Auffallend ist, dass „der Vater“ das AfD-Familienmodell anführt. Normal finden die Frauen es heutzutage dagegen, dass sie eine Partnerschaft auf Augenhöhe haben. Ebenso, dass man sich – freiwillig – auch wieder trennt. In Zeiten der chronischen Krise des bürgerlichen Familienordnung lenkt die AfD auf das reaktionäre Bild einer „heilen Familienwelt“. Sie lenkt damit aber ab von den Ursachen der Krise im kapitalistischen Gesellschaftssystem. Sie diskriminiert andere Formen des Zusammenlebens wie die von Allein-

erziehenden, Alleinlebenden oder gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Die MLPD ist für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und fordert unter anderem kostenfreie qualifizierte Ganztagsbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen.