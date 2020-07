Airbus-Beschäftigte im Kampf gegen massive Arbeitsplatzvernichtung

In Bremen kamen etwa 700 Kolleginnen und Kollegen zum Airbus-Aktionstag. Es gab Delegationen von Thermo-Fischer, kleinere Abordnungen von Daimler, GESTRA, OHB und BLG. Anders als sonst hatte die Polizei den Kundgebungsort weiträumig abgesperrt.

Nicht so in Hamburg. Dort war die Aktion vor dem Osttor in Hamburg-Finkenwerder nur symbolisch und auf einen ausgesuchten Kreis von Besuchern beschränkt. Vor allem Betriebsräte und Vertrauensleute waren anwesend. Es wurden auf dem großen Parkplatz Hunderte leere Stühle als Symbol für die gekündigten Kollegen aufgestellt.

Die Stimmung auf den Kundgebungen war kämpferisch. Die aktuelle Erklärung der Landesleitung Nord der MLPD zu Airbus wurde gerne und offen genommen. Es beginnt ein Klärungsprozess, dass die Corona-Pandemie ein Brandbeschleuniger für die Weltwirtschafts- und Finanzkrise ist und es kein einfaches Zurück geben wird. Der Sozialismus als gesellschaftliche Perspektive wird von einer wachsenden Minderheit als ernsthafter Ausweg in Betracht gezogen.

Nicht wenige Kollegen, auch Leiharbeiter, denken aber noch, wenn es bei Airbus nichts wird, finden wir halt woanders was.

Dieser entfalteten Debatte entsprach auch das Auftreten der IG-Metall-Vertreter. Sowohl in Bremen wie in Hamburg schlugen sie kämpferische Töne an. Ein Betriebsrat von Diehl sprach offen den Kapitalismus als Verursacher der Lage an. In Hamburg wurde den Kolleginnen und Kollegen zugesagt, dass die nächste Aktion kämpferischer wird. Der große Zuspruch zur Kundgebung in Bremen wird an der Küste nicht unbemerkt bleiben.

Man kann als Fazit sagen: Die Debatte entfaltet sich. Die Kollegen suchen nach grundsätzlichen Antworten – aber sie wollen auch noch überlegen. Die MLPD war gut sichtbar und einzige politische Kraft, die klar Stellung bei den Aktionen bezog. Das werden die Kolleginnen und Kollegen sicher honorieren.