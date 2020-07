Die Taktik der Bourgeoisie zur Kriminalisierung der MLPD

Die Verschärfung der Krise des Kapitalismus spielt auch eine Rolle bei der Verschärfung des Klassenkonflikts zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat. In solchen Zeiten folgt die Bourgeoisie der Taktik, den Druck auf die führende Organisation des Proletariats zu erhöhen und sie von der Klasse zu isolieren. Die Monopolbourgeoisie versucht zu verhindern, dass die MLPD ihre Wirksamkeit im Proletariat erhöht.

In einem Prozess, in dem sich die wirtschaftliche, finanzielle und politische Krise des Kapitalismus verschärft und das Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber dem bürgerlichen System im Allgemeinen zunimmt, werden viele politische Institutionen, die die deutsche Monopolbourgeoisie vertreten, immer vielschichtiger in ihrer Erhöhung des Drucks auf die MLPD. Sie versuchen, die MLPD von der Arbeiterklasse und den arbeitenden Menschen durch den Einsatz des Kleinbürgertums zu isolieren.

Kleinbürgerliche Revolutionäre (Opportunisten, Revisionisten und Anarchisten), die die bürgerlichen Parteien gegenüber der Arbeiterklasse zu bevorzugen scheinen, wurden darauf eingeschworen, die Isolation der MLPD von der Arbeiterklasse durchzuführen. Die Monopolbourgeoisie scheint diese Aufgabe “anarchistischen” und “abenteuerlustigen” Liquidatoren übertragen zu haben. Ersichtlich wird dann, dass der überwiegende Teil dieser Gruppen den sogenannten Stalinismus und den Marxismus-Leninismus, der die Weltanschauung der Arbeiterklasse darstellt, konsequent ablehnt.

Die Bourgeoisie, Neonazis, sowie einige anarchistisch-abenteuerlustige und kleinbürgerliche Gruppen, sind in ihrer Feindschaft gegenüber der MLPD vereint, wenn auch mit gewissen politischen Differenzen. Die Bourgeoisie versucht, ein Redeverbot gegenüber den Führern der MLPD zu verhängen. Sie verbietet Festivals, an denen große Massen teilnehmen. Faschisten bedrohen offen die führenden Kader der MLPD mit dem Tod. Die kleinbürgerlichen anarchistisch-abenteuerlustigen Gruppen greifen die MLPD während Märschen und Kundgebungen an. Polizeichefs des bürgerlichen Monopolstaates zielen auf die MLPD in der bürgerlichen Presse und halten dazu auch Sitzungen im Fernsehen. In kleinbürgerlichen Randgruppen sehen sie keinen Schaden, wenn sie die Menschen angreifen, die während Märschen und Kundgebungen in den Reihen der MLPD laufen, wenn sie versuchen Fahnen zu klauen oder zu zerreißen. Wir können nicht davon ausgehen, dass diese Gruppen ihren kleinbürgerlichen Ansatz und die Konsequenzen ihrer Taten nicht nachvollziehen. Ihre Angriffe gegen die MLPD, die sie dazu bringen, mit dem Feind - in Form der Polizei - zusammenzuarbeiten, sollten allen Marxisten-Leninisten zeigen, wozu Liquidatoren in der Lage sind.

Das Unbehagen der Bourgeoisie wenn es um die MLPD geht, ist aus ihrer Wirkung zu verstehen. Die MLPD ist die ideologisch gefestigte und in der Praxis erfahrene marxistisch-leninistische Partei des Proletariats. Sie arbeitet bundesweit und hat Einfluss in großen Fabriken. Die MLPD wirkte in der Vergangenheit bei großen Arbeiterprotesten und Aktionen mit und tut es bis heute. Sie hat ihre Unterschrift fest auf der Seite der in der BRD stattfindenden Arbeitskämpfe platziert. Daher greift die Monopolbourgeoisie die MLPD an.

Die kleinbürgerlichen Liquidatorgruppen, denen das Weltbild des Proletariats fehlte, übernahmen diese konterrevolutionäre Taktik der Bourgeoisie jedoch als ihre eigene. Die aggressive Haltung der abenteuerlustigen und marginalen Liquidatorgruppen gegenüber der MLPD dient der Bourgeoisie, die MLPD zu kriminalisieren.

Während alle ML-Parteien und revolutionären Organisationen einen gemeinsamen Kampf entwickeln müssen, ist dies für die Liquidatoren nicht akzeptabel. Ihre Methoden müssen von allen Seiten angegriffen werden.

Während heute die Aufgabe der Entwicklung der antifaschistischen, antiimperialistischen Einheitsfront in allen Bereichen dringend ist, müssen die Aktionen der kleinbürgerlichen abenteuerlustigen Gruppen, die auf die Spaltung der Einheit des internationalen Proletariats abzielen, aufgedeckt und ihre wahren Absichten den Massen erklärt werden, ohne müde zu werden.

„Linkes“ Abenteuertum und Opportunismus führen zur Niederlage! Marxismus-Leninismus führt zum Sieg!