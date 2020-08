Wanted: Rebellische Kandidaten für die Wahl zur JAV

Mike ist Auszubildender in einem Großbetrieb der Metallindustrie. Der Vorstand seines Betriebs hat angekündigt, dass im nächsten Jahr nur ein Drittel der Auszubildenden übernommen werden sollen. Mike regt das auf. „Warum lerne ich dreieinhalb Jahre, um dann wahrscheinlich nur Arbeit als Leiharbeiter zu bekommen?“ Mike hat bereits die Erfahrung im letzten Jahr gemacht, wie kämpferische Aktivitäten der Belegschaft den Abbau von Ausbildungsplätzen verhindern können. Kollegen der Jugend- und Auszubildenden-Vertretung (JAV) haben sich damals an die Vertrauenskörperleitung gewandt. Beide haben dann breit in der Belegschaft informiert, eine Unterschriftensammlung und ein Auftreten aller Azubis auf der Belegschaftsversammlung organisiert. Das ging nicht ohne Auseinandersetzung. So vertrat der von der Arbeit freigestellte JAV-Vorsitzende zunächst, man solle sich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und man müsse auch berücksichtigen, dass der Betrieb „über Bedarf“ ausbilde. Und schließlich verhandle der Betriebsrat gerade mit dem Vorstand. Mike fragt sich, ob dies vielleicht damit zusammenhängt, dass der JAV-Vorsitzende sich überlegt, auf Kosten des Unternehmens zur Meisterschule zu gehen und deshalb nicht anecken will. Mit seiner Meinung hat er sich allerdings nicht durchsetzen können.

In der Ausbildungswerkstatt hatte Mike dann auch Ralf kennengelernt, der im REBELL organisiert ist. Von ihm hat er sich überzeugen lassen, in die IG Metall einzutreten. Er hat ja selbst erfahren, dass man als Arbeiter nur organisiert was erreichen kann. Ralf will bei den kommenden JAV-Wahlen kandidieren und hat Mike aufgefordert, sich auch zur Wahl zu stellen. Er meint, gerade jetzt, wo der Konzern 10 000 Arbeitsplätze vernichten will, wo die Übernahme der Azubis auf der Kippe steht, da brauchen wir eine starke JAV und auch gewerkschaftiche Vertrauensleute der Azubis!

In die JAV gehören Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, zusammen mit den anderen Azubis und den älteren Kollegen zu kämpfen. Die sich von der Wahl keine persönlichen Vorteile versprechen, keine Angst davor haben, sich auch mal mit Vorgesetzten anzulegen; die vertrauensvoll und solidarisch mit den anderen Azubis zusammenarbeiten. „Ich weiß nicht, ob ich das kann“, meint Mike. Doch Ralf macht ihm Mut: „Wichtig ist, dass du bereit bist, alles zu lernen. Wir helfen uns dann gegenseitig – besonders im REBELL.“