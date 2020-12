„Die Hoffnung ist stärker als der Antikommunismus“

„Der türkische Musik-Analytiker Orhan Kahyaoglu sagte einmal, wenn man die politische Situation der Türkei verstehen will, dann muss man sich die Alben von Grup Yorum anhören. In ihren Liedern gehen sie von den Wünschen, Träumen, Sorgen und Nöten der Arbeiter und Massen aus und zeigen ihnen dabei den revolutionären Ausweg zum Sozialismus. Auch musikalisch ist Grup Yorum zu einer Marke geworden und hat sich aus einer Synthese von anatolischer Volksmusik, traditionellen Arbeiterliedern und westlicher Musik einen eigenen Stil geschaffen.

Die Bandmitglieder sind bei Arbeiterstreiks, bei Massenaktionen dabei. Bei jeder Gelegenheit sagen sie klar, dass sie organisierte Musiker und Marxisten-Leninisten sind. Seit Bestehen der Band gelingt es ihr, sich eng mit den Massen zu verbinden und ihren Einfluss ständig zu vergrößern. Das beweisen die Massenkonzerte, die zwischen 2010 und 2015 stattfanden. Bei dem größten dieser Konzerte waren über eine Million Menschen anwesend. Deswegen ist Grup Yorum den Herrschenden ein Dorn im Auge.

2016, also nach dem misslungenen Putschversuch in der Türkei, hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan ein faschistisches Regime errichtet. Aufgrund des Ausnahmezustands kann er jeden, den er als Gefahr für sich sieht, festnehmen lassen. Dies tat er selbstverständlich auch bei dieser

Band. Ihre Konzerte wurden verboten und sie bekamen keinen Platz, um irgendwelche Veranstaltungen zu organisieren. Das Kulturzentrum von Grup Yorum „Idil Kültür Merkezi“ wurde zwischen 2017 und 2019 mindestens zehnmal von der Polizei gestürmt. Auf führende Mitglieder setzte der Staat Kopfgeld aus und verhaftete sie. Gegen sie wurden Haftstrafen in Höhe von bis zu 15 Jahren oder länger wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer „Terrororganisation“ gefordert. Unterstützer der Band, die Tickets für Konzerte verkaufen, wurden unter eben diesem Vorwand festgenommen. Wer in der Öffentlichkeit Lieder von Grup Yorum hört, macht sich schon verdächtig.

In diesem Antikommunismus ist sich der faschistische türkische Staat mit der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ der Bundesrepublik Deutschland durchaus einig. So sind sechs Lieder von Grup Yorum in Deutschland verboten, unter anderem, weil der Begriff „Hoffnung“ darin vorkommt!

Die Antwort auf diese verschärfte Repression ist jetzt, dass in der ganzen Türkei Volkschöre aufgebaut werden, aus der auch neue Bandmitglieder für Grup Yorum hervorgehen werden. Auch der faschistische Terror gegen Grup Yorum und die antikommunistische Repression in Deutschland konnte die enge Verbindung der Revolutionäre mit den Volksmassen in der Türkei und den türkischstämmigen Arbeitern in Europa nicht zerstören. Denn die Hoffnung, von der Grup Yorum singt, ist stärker als jede antikommunistische Unterdrückung!