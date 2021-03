Rote Fahne: Wie ist die tatsächliche Situation auf den Philippinen?

Jose Maria Sison: Auf den Philippinen braut sich ein gewaltiger Sturm zusammen. Die Situation ist geprägt von einem auffälligen Ineinanderfließen gleich mehrerer schwerwiegender Probleme.

Da sie gleichzeitig existieren, vertiefen sie die Krise des herrschenden Systems und eröffnen der revolutionären Bewegung zusätzliche Chancen, sich nicht nur zu behaupten und durchzusetzen, sondern auch größere Siege zu erringen.

Was ist deine Meinung zum aktuellen Duterte-Regime?

Das faschistische Duterte-Regime vermengt oder vermischt Kommunismus mit Terrorismus, aber der Terrorismus kommt von Duterte und seinen imperialistischen Herren. Der US-Imperialismus ist der Drahtzieher des Terrorismus gegen die revolutionäre Bewegung und die fortschrittlichen Kräfte.

Das ist bösartig und mörderisch, weil Menschen als „rot“ oder kommunistisch abgestempelt werden. So gekennzeichnet zu sein, wird zur Lizenz, sie zu töten. Es ist also ein Schlächtertrick, Kommunismus mit Terrorismus gleichzusetzen.

Was können die Menschen in Deutschland an Solidarität tun?

Die Menschen in Deutschland können eine Menge tun. Sie müssen die souveränen und demokratischen Rechte und Interessen des philippinischen Volkes gegen dieses Marionetten-, tyrannische, völkermörderische, ausplündernde und betrügerische Regime von Duterte unterstützen.

Vielen Dank für dieses Interview!