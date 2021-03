Fehlurteil über Louis-Auguste Blanqui?

Liebe Frau Bartholomé,

in Ihrer knappen Darstellung der Pariser Kommune haben Sie Louis-Auguste Blanqui als Anarchisten bezeichnet. Das ist – bedauerlicherweise muß ich das sagen – falsch.

Blanqui ist der Führer der revolutionären französischen Arbeiterbewegung des neunzehnten Jahrhunderts gewesen, der sogenannten Arbeiterkommunisten … Wenn Blanqui und seine Genossen auch in derselben Zeit wie Marx und Engels lebten, so gehörten sie der Geschichte nach eigentlich zu den Vorläufern des Marxismus, sind ihre Erfahrungen, Erkenntnisse und ja auch Irrtümer ein Quell der Marx‘schen Theorie. Ihre Kampf- und Organisationsweise entsprach den Bedingungen ihrer Zeit. …

Vielleicht ist es Ihnen nicht bekannt, aber mit dem Vorwurf des Anarchismus gegen Blanqui und seine Anhänger treten Sie – sicherlich unbeabsichtigt – in die Fußstapfen von Eduard Bernstein1. Indem er Engels‘ Kritik an einigen überholten Ansichten Blanquis aufs Neue erhob und verstärkte, attackierte er den revolutionären Gehalt des Marxismus. Er schlug den Sack, meinte aber den Esel. Was heutzutage der „Stalinismus“ ist, war damals der „Blanquismus“.

Marx übrigens schätzt Blanqui ganz anders ein als Sie. Er nennt ihn „Kopf und Herz der proletarischen Partei in Frankreich“, hat sogar eine Schrift von ihm übersetzt („Warnung an das Volk“), deren Kenntnisnahme ich ausdrücklich empfehle. Und 1880, kurz vor Blanquis Tod, als er mal wieder vom Proletariat aus dem Gefängnis freigekämpft worden ist, lud er ihn über Paul Lafargue nach London ein. Leider ist dieses Treffen, das Geschichte und Zukunft der Arbeiterbewegung in sich vereinigt hätte, nicht zustande gekommen.

Ich hoffe, diese wenigen Zeilen, die mehr ein Hinweis sind, vermögen Sie dazu zu bewegen, Ihr offensichtliches Fehlurteil über Blanqui zurückzunehmen und sich ausführlicher mit diesem Ernst Thälmann der französischen Arbeiterklasse zu beschäftigen.

Mit freundlichen Grüßen, N. B.

Anna Bartholomé antwortet:

Lieber N. B.,

vielen Dank für Ihre Kritik. … Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass Louis-Auguste Blanqui ein glühender Revolutionär war, der auch von Marx und Engels gewürdigt wurde. … Auch unter den revolutionären Massen genoss Blanqui ein so großes Ansehen, dass er im März 1871 als Mitglied der Pariser Kommune gewählt wurde – obwohl er im Gefängnis saß.

Blanqui war wie viele seiner Zeitgenossen stark beeinflusst von Ideen des utopischen Sozialismus/Kommunismus. Aber das war damals eben kein Gegensatz zu anarchistischen Auffassungen und Taten. Er hat nicht nur in den Revolutionen von 1830 und 1848, sondern auch immer wieder in Verschwörungen und bewaffneten Aufstandsversuchen Kopf und Kragen riskiert – und verbrachte dafür fast 36 Jahre seines Lebens in der Verbannung oder im Gefängnis.

Aber seine Vorstellungen von der Verwirklichung der Revolution waren charakteristisch anarchistische. Dazu schrieb Engels: „Blanqui ist wesentlich politischer Revolutionär, Sozialist nur dem Gefühl nach, mit den Leiden des Volks sympathisierend, aber er hat weder eine sozialistische Theorie noch bestimmte praktische Vorschläge sozialer Abhülfe. In seiner politischen Tätigkeit war er wesentlich ,Mann der Tat‘, des Glaubens, daß eine kleine wohlorganisierte Minderzahl, die im richtigen Moment einen revolutionären Handstreich versucht, durch ein paar erste Erfolge die Volksmasse mit sich fortreißen und so eine siegreiche Revolution machen kann. … Daraus, daß Blanqui jede Revolution als den Handstreich einer kleinen revolutionären Minderzahl auffaßt, folgt von selbst die Notwendigkeit der Diktatur nach dem Gelingen: der Diktatur, wohlverstanden, nicht der ganzen revolutionären Klasse, des Proletariats, sondern der kleinen Zahl derer, die den Handstreich gemacht haben und die selbst schon im voraus wieder unter der Diktatur eines oder einiger wenigen organisiert sind.“ (Marx/Engels, Werke, Bd. 18, S. 529f)

Das sind bis heute die Kerngedanken anarchistischer Gruppierungen geblieben. Ein paar mutige Revolutionäre greifen die Herrschenden an und rütteln damit die Massen auf, die mit einem kleinbürgerlichen Führungsanspruch … „zu ihrem Glück gezwungen werden“ sollen. …

Auch in der 1. Internationale waren – ebenso wie in der Führung der Pariser Kommune – zahlreiche Anarchisten. Mit den Erfahrungen der Pariser Kommune mussten die Auseinandersetzungen weiter geklärt werden. …

Marx und Engels zogen den Schluss, dass der Aufbau proletarischer Parteien in den einzelnen Ländern intensiv vorangetrieben werden musste, wenn ein neuer revolutionärer Anlauf auch international Erfolg haben sollte. Lenin ist diesen Weg im Parteiaufbau am konsequentesten gegangen. Das war die Vorbedingung für den Sieg der Oktoberrevolution 1917. …

Mit freundlichen Grüßen! Anna Bartholomé