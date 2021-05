Diplomatische Meisterleistung oder Rezept für eine Klimakatastrophe?

Die Klimaforschung hat ohne Zweifel dazu beigetragen, das Umweltbewusstsein zu entwickeln. Sie ist vor allem unter der Jugend angesehen und die Fridays-for-Future-Bewegung (FFF) orientiert sich an deren Aussagen. Die Klimaforschung ist aber weder ideologiefrei, noch hat sie es – über wichtige Forschungsergebnisse hinaus – zu einer echten Wissenschaft gebracht. Sie ist selbst in der Krise und trug auch wesentlich zu einer Desorientierung umweltbewegter Menschen bei. Eine zentrale Rolle spielt dabei das 2-Grad-Ziel.



Die Entstehung des 2-Grad-Ziels



Schon 1965 warnte ein wissenschaftlicher Ausschuss des damaligen Präsidenten Lyndon B. Johnson weitsichtig vor der Verbrennung großer Mengen fossiler Stoffe und den Folgen, wie sie heute eingetreten sind. Mit dem Aufblähen der imperialistischen Weltwirtschaft stieg der Ausstoß von CO2 und anderer Treibhausgase in der Atmosphäre weiter dramatisch an und destabilisierten das Weltklima erheblich. Erst auf dem Weltklimagipfel 2015 in Paris beschlossen Vertreter von 196 Staaten den unverbindlichen Minimalkonsens, die Erhöhung der bodennahen Temperatur durch Senkung des Ausstoßes an Treibhausgasen auf 1,5 °C bis maximal 2°C zu begrenzen. Völlig unwissenschaftlich wurde der Eindruck erweckt, als könnte das Weltklima wie ein Thermostat im Wohnzimmer reguliert werden.



In den 1990er-Jahren geriet die kapitalistische Profitwirtschaft immer mehr in Widerspruch zur Einheit von Mensch und Natur. Umweltbewusstsein und Umweltbewegung wuchsen weltweit enorm an. Niemand kann sich heute der Umweltfrage entziehen. Seither ist der imperialistische Ökologismus, der vorgibt, kapitalistische Profitwirtschaft sei mit dem Erhalt der Einheit von Mensch und Natur vereinbar, ein „must have“ jeder Konzernstrategie und der meisten Regierungsprogramme. Zentraler Bestandteil: das 2-Grad- beziehungsweise später dann das 1,5-Grad-Ziel und die „Klimaneutralität“.



1995 wurde vom WBGU das 2-Grad-Klimafenster als gerade noch tolerabel „berechnet“. Diese „Berechnung“ erfolgte keineswegs auf Grundlage naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeiten des Weltklimas, sondern als mathematische Funktion der Belastungsgrenzen der kapitalistischen Gesellschaft und einem als tolerabel definierten Temperaturfenster zwischen der letzten Kaltzeit (Würm-Eiszeit) und der höchsten Temperaturen während der letzten Warmzeit (Eem-Warmzeit). Zur Begründung heißt es: „Diese geologische Epoche hat unsere heutige Umwelt geprägt, mit den niedrigsten Mitteltemperaturen in der Würm-Eiszeit (10,4 °C) und den höchsten Mitteltemperaturen während der Eem-Warmzeit (16,1 °C). Wird dieser Temperaturbereich verlassen, sind einschneidende Veränderungen in Zusammensetzung und Funktion der heutigen Ökosysteme zu erwarten.“1 Am Ende der „Berechnung“ landete der WBGU dann bei gerade noch tolerierbaren 2°C bei Anpassungskosten von fünf Prozent des globalen Bruttosozialprodukts.



Diese haarsträubende „Berechnung“ geht davon aus, dass die Temperaturen der Würm-Eiszeit unsere heutige Umwelt geprägt haben sollen. Tatsächlich ist unsere Umwelt durch eine seit längerem anhaltende und recht konstante Durchschnittstemperatur von etwa 15°C geprägt. Schon geringe Abweichungen nach oben oder unten wirken sich stark aus. In der Eem-Warmzeit, in der es bei uns ungefähr 1°C wärmer war als heute, waren Teile von Grönland und der Antarktis eisfrei, der Meeresspiegel um sechs bis neun Meter höher.2



Das Klima wird hier auf eine einzige physikalische Größe reduziert: die Temperatur. Damit wird das Klima unwissenschaftlich aus dem Gesamtzusammenhang der Ökologie herausgerissen. Tatsächlich ist es aber abhängig von der Sonneneinstrahlung, Zusammensetzung der Atmosphäre, Geologie, vorhandener Biosphäre, Luft- und Meeresströmungen und so weiter. Zwischen der Würm-Eiszeit und der Eem-Warmzeit schwankte der Gehalt an CO 2 in der Atmosphäre zwischen 170 und 280 ppm. Heute haben wir 410 ppm CO 2 bereits überschritten. Rechnet man die anderen zusätzlich freigesetzten Treibhausgase wie Methan und Lachgas noch hinzu, dann haben wir jetzt bereits 500 ppm CO 2 -Äquivalente überschritten! Wir befinden uns also bereits weit jenseits der vergangenen Warm- und Kaltzeiten. Zuletzt gab es solch hohe Gehalte an Treibhausgasen vor rund 15 Millionen Jahren.

Legitimation für das internationale Finanzkapital