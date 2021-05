Rote Fahne 11/2021

„Die revolutionäre Bewegung ist tief unter den werktätigen Massen verankert“

Der Gründungsvorsitzende der CPP (1) und politische Chefberater der NDPF (2), José Maria Sison, erläutert seine Einschätzung der aktuellen Entwicklung in den Philippinen und was in der Solidarität gegen die antikommunistische Repression getan werden kann