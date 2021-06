Wie ein Giftmüllskandal schöngeredet wird

Beitrag auf der Demo von AUF und Kumpel für AUF gegen die Politik der RAG der verbrannten Erde, am 5. Juni in Gelsenkirchen

Wer von uns sehnt sich nicht nach dem Ende der Corona-Pandemie. „Wasserprovinz Mitte“ – wer denkt da nicht an Urlaub an der See? Das wäre jetzt doch was! Das dachten sich wohl auch die Ruhrkohle-AG (RAG) und die Bezirksregierung Arnsberg und wollten sowohl den größten Giftmüllskandal im Ruhrgebiet touristisch umdeuten. „Wasserprovinz Mitte“ steht aber für den größten unterirdischen Giftsee, den Deutschland je gesehen hat! Und er entsteht gerade jetzt, wenn Sie diese Zeilen lesen.

1,6 Millionen Tonnen Giftmüll hat die RAG zu traumhaften Profiten in den alten Zechen unter Tage eingelagert, davon allein 578 000 Tonnen hochgiftigen Sondermüll. Christian Link, der Bergmann, der diesen Skandal ans Tageslicht brachte, wurde mit einem Anfahrverbot belegt. Die Nerven lagen blank.

Im April diesen Jahres musste der Umweltausschuss der Stadt Gelsenkirchen endlich zugeben, dass massive Gefahr für Menschen und Gebäude droht:

Das Grubenwasser wird auf 600 Meter angehoben. Hier winken Kostenersparnis für die RAG und unter jedem Kindergarten, unter jeder Schule in der Mitte des Ruhrgebiets ein Zusammenlaufen der PCB-belasteten Giftbrühe.

Zudem tritt massiv brennbares und klimaschädliches Grubengas aus. Grillen in der Nähe einer Zeche? Nicht, wenn Ihnen ihr Leben lieb ist!

Tonhaltige Erdschichten quellen auf und heben das Gelände massiv an. Natürlich nicht gleichmäßig! Risse in Wänden, defekte Strom-, Gas- und Abwasserleitungen gehören der Vergangenheit an? Warten Sie es ab!

Es wird also höchste Zeit, den Profitgaunern und ihren Lakaien das Handwerk zu legen und den Kampf dagegen zu verstärken!