Covid-19 und Corona-Impfstoffe: Dichtung und Wahrheit

60,2 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland haben eine Erstimpfung erhalten, 47,3 Prozent sind vollständig geimpft.1 85 Prozent müssten geimpft sein, um eine sogenannte Herdenimmunität gegen das Virus zu erreichen. Dann käme das Infektionsgeschehen weitgehend zum Erliegen.

Systematisch werden aber Falschmeldungen zur Impfung aus den Reihen der „Querdenker“ über soziale Medien verbreitet. Zusammen mit dem konfusen Krisenmanagement der Regierung werden gezielt Verwirrung und Ängste unter den Massen geschürt.

Offen reaktionäre Regierungen wie in Großbritannien und Brasilien haben beschlossen, dass sich die Pandemie ungezielt ausbreiten soll und alle Einschränkungen des Gesundheitsschutzes wegfallen müssen. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 395 ist das Vereinigte Königreich wenigstens in dieser Disziplin Europameister geworden!2

Alle fortschrittlichen Menschen sind aufgefordert, mit überzeugenden Argumenten in diese Massendebatte einzugreifen, den Kampf gegen die Rechtsentwicklung und gegen die bürgerliche Ideologie gemeinsam zu führen – für die Gesundheit der Menschen weltweit.

Lüge Nummer 1: „Impfen hilft nicht“

Die Zahl der gemeldeten Covid-19-Toten weltweit ist innerhalb einer Woche stark angestiegen: um 21 Prozent auf 69 000 in sieben Tagen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 28. Juli meldete. Die WHO verweist darauf, dass sich ein gewisser Prozentsatz von Geimpften mit dem Corona-Virus anstecken kann, was auch bei anderen Krankheiten üblich ist.3 Studienergebnisse aus Israel, Schottland und den USA belegen, dass das Risiko eines schweren Verlaufs der Infektion bei vollständiger Impfung um 90 bis 94 Prozent verringert ist.4 Auch bei der hochansteckenden Delta-Variante des Virus ist das Risiko deutlich reduziert. Also ein klares Argument für die Impfung!

Weltweit sind aber erst knapp über eine Milliarde Menschen vollständig geimpft – bei einer Weltbevölkerung von 7,5 Milliarden Menschen. Die Pandemie ist auf dem besten Wege, eine Pandemie vor allem der Ungeimpften zu werden.

Lüge Nummer 2: Impfen sei gefährlicher als die Erkrankung an Covid-19

Im Zeitraum der bisherigen Impfkampagne vom 27. 12. 2020 bis zum 30. 6. 2021 wurden dem Paul-Ehrlich-Institut 106 835 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung gemeldet. In dieser Zeit wurden knapp 75 Millionen Impfungen durchgeführt. Die Melderate betrug für alle Impfstoffe zusammen 14 pro 10 000 Impfdosen, Meldungen über schwerwiegende Reaktionen gab es eine auf 10 000 Impfdosen. Etwa 150 Fälle von Herzmuskelentzündung wurden in Deutschland in Zusammenhang mit den Impfungen registriert, die fast alle mit einer vollständigen Ausheilung endeten. Weltweit muss hier mit einem Fall auf 100 000 Impfdosen gerechnet werden. Ein Zusammenhang mit Sinusvenen-Thrombosen, Störungen der Blutplättchen (Thrombozyten) und anderen Thrombosen und Embolien wurde ebenfalls in einer geringen Zahl gefunden.

Dem steht gegenüber, dass über alle Altersgruppen gemittelt weiterhin auf 10 000 Corona-Infektionen 100 Todesfälle und etwa 1000 Fälle mit Long-Covid-Syndrom kommen. Dieses tritt unabhängig von der Schwere des akuten Verlaufs auf, auch bei Kindern und Jugendlichen. Es geht oft mit Lungenschäden, Herzmuskelentzündung, schweren neurologischen und psychischen Symptomen, Schmerzen und massiver Müdigkeit einher.

Professor Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, kommentiert eine von den reaktionären Impfgegnern zitierte „Studie“, die für Israel ein 40-mal höheres Risiko durch die Impfung im Vergleich zur Infektion „berechnet“: „Das ist völlig unkorrekt; es ist ein falsches Zusammenwürfeln von bestimmten statistischen Daten. Da werden falsche Annahmen gemacht und deshalb kommt man zu dieser Berechnung. Denn in Israel sieht man jetzt ganz klar, dass die Todesraten absolut sinken; das ist durch die Impfung verursacht. … Es gibt bisher keine Todesfälle, die direkt durch die Impfung ausgelöst wurden. Astra-Zeneca möchte ich hier ausnehmen, denn da untersuchen wir gerade einen Fall, wo vielleicht drei Leute hier in Deutschland gestorben sind. … Zur … Frage mit den Altenheimen:… Infektionen (und) auch die Todeszahlen sind nach unten gegangen. Man sieht also ganz klar: Die Impfung wirkt. Sie schützt vor einer schweren Infektion und sie schützt vor dem Tod.“5

Man muss auch diskutieren, dass es nicht richtig ist, jeden Mist im Internet zu glauben, nur weil er sich kritisch gibt. 75 Prozent aller Lügen über Corona bei Facebook in den USA werden von elf Leuten verbreitet – die daran gut verdienen und Anhänger von Verschwörungsmythen, reaktionäre Impfgegner oder faschistische Trump-Anhänger sind. Stattdessen ist es notwendig, sich selbst einen klaren Standpunkt zu verschaffen und Verantwortung für die Bekämpfung der Pandemie zu übernehmen. Zur Verantwortung für die Allgemeinheit gehört auch, sich impfen zu lassen, um andere zu schützen. Hier ist ein klarer proletarischer Klassenstandpunkt gefragt.

Notwendig ist die rasche Impfung für alle weltweit, die Aufhebung des Patentrechtes für Impfstoffe und die Finanzierung auf Kosten der internationalen Übermonopole! Dafür gilt es sich stark zu machen.