„Ja zu Covid-Impfungen und Nein zu menschenverachtenden Kalkulationen“

Rote Fahne: Kommt gerade die vierte Welle?

Willi Mast: In den USA und den meisten europäischen Ländern explodieren momentan die Fallzahlen, auch in Deutschland geht es nach oben. Es bestätigt sich, dass die Delta-Variante auch bei jüngeren Menschen sehr aggressiv verlaufen kann und sehr ansteckend ist.

In Florida und Kalifornien sind die Intensivstation überfüllt, dort liegen viele 20 bis 40-jährige in den Krankenhäusern. Tödliche Verläufe betreffen zu 99 Prozent Ungeimpfte! Eine Ursache: Der Rückgang beim Impfen.

Woher kommt das Erlahmen der Impfkampagne?

Günther Bittel: In den Wahlbezirken, die für Donald Trump gestimmt haben, ist die Impfquote besonders niedrig. Auch in Europa haben sich Impfgegner, Esoteriker, Verschwörungsmystiker und faschistische Kräfte zu einer unheiligen Allianz vereinigt und hetzen mit Dutzenden von Lügen gegen Impfungen.

Der reaktionäre britische Premierminister Boris Johnson rechnet ganz offen mit 100 000 Neuinfektionen pro Tag und Tausenden von Toten. Sein „Tag der Befreiung“ wurde zum Rohrkrepierer. Tausende von Menschen sitzen in Quarantäne, Betriebe stehen still, ganze Klassenzimmer sind leer, es fehlen Lkw-Fahrer und damit in den Supermärkten viele Waren. Zynische Reaktion der britischen Regierung: dann wird eben die Quarantänepflicht abgeschafft.

Ein Teil der internationalen Monopole lehnt den notwendigen Gesundheitsschutz als Behinderung ihrer Profitwirtschaft ab. Sie spekulieren darauf, dass mit der Durchseuchung der Bevölkerung eine „Herdenimmunität“ erreicht wird.

In diese Richtung tendieren auch der Monopolverband BDI und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Das zeigt: Ohne breiten und weltweiten Kampf gegen die Rechtsentwicklung wird sich die Pandemie nicht besiegen lassen.

Weshalb muss das Impftempo wieder kräftig zulegen?

Willi Mast: Eine weitere unkontrollierte Entfaltung der Pandemie bedeutet unzählige weitere Patienten mit Post-Covid-Erkrankung und auch eine wachsende Zahl von Todesfällen. Ein Ansteigen der Gesamtsterblichkeit infolge der Pandemie ist heute bereits in zahlreichen Ländern festzustellen.

Deshalb – auch unter Berücksichtigung möglicher Impf-Komplikationen – ein klares Ja zu Covid-Impfungen und Nein zu menschenverachtenden Kalkulationen!

In Abwägung des Für und Wider muss man sich inzwischen auch klar für die Impfung von Kindern ab zwölf Jahre aussprechen. Unsere Forderung nach einer vollständigen und systematischen Erfassung der Wirkung und Nebenwirkung aller Impfstoffe behält ihre Bedeutung. Denn nur so kann man ermitteln, welcher Impfstoff für welche Patienten- und Altersgruppe am besten ist.

Das Patentrecht muss fallen. Weltweit muss schnell und breit geimpft werden – auf Kosten der Profiteure der Pandemie in den Konzernzentralen!

Vielen Dank für das Gespräch!