Eine internationale Messe neuer Art ...

Diese Messe zog viele interessierte Besucherinnen und Besucher an. Sie konnten nicht nur schöne Kunstgegenstände, Bücher, Wein, Textilien, Töpfereien, gemalte Bilder, besondere Kaffeesorten oder Tees und viele weitere ausgefallene Produkte aus 13 Ländern und vier Kontinenten kaufen. Sie gingen auch mit neuen Eindrücken über die Lage und den Kampf der Massen in diesen Ländern nach Hause.

Die Messe war vom Gedanken der Völkerfreundschaft durchdrungen. Dazu kamen die Händler selbst zu Wort. Die Moderation von Verlagsleiter Carsten Zimmer und Besrina Rrustia von People to People verbanden die angebotenen Produkte mit Informationen über die politische und ökonomische Lage dieser Länder.

Die Besucher erfuhren aus erster Hand von der verheerenden Wirkung der Corona-Pandemie in Südafrika. Vom Kampf der Massen um demokratische Rechte in Kolumbien. Über die Bedeutung der Feierlichkeiten zu 150 Jahre Pariser Commune für den Widerstand gegen die Politik der französischen Regierung. Sie erfuhren auch, mit welchen sozialen Problemen und politischer Unterdrückung sich die arbeitenden Menschen in der Ukraine oder Russland konfrontiert sehen. Wie sich der Widerstand gegen die reaktionäre Politik in Tunesien entwickelt. Kunsthandwerk im Kontext dieser politischen Krisen und Kämpfe zu betrachten, war etwas Neues. Die angebotenen Waren bekamen so auch eine politische Botschaft. Sie wurden zur glaubwürdigen Demonstration interna­tionaler Handelsbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen auf der Grundlage der internationalen Solidarität. Nach diesem Prinzip bietet People to People auch Reisen in verschiedene Länder an, wie zum Beispiel nach Tunesien.

Die Mediengruppe Neuer Weg, Herausgeberin der theoretischen Schriften der MLPD, stellte das System des REVOLUTIONÄREN WEG vor – insbesondere die Neuerscheinung „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“, von Stefan Engel. Der proletarische Internationalismus steht in unversöhnlichem Gegensatz zu Nationalismus und Antikommunismus. Das Buch konnte in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch erworben werden.

Der Künstler Rainer Günther präsentierte eine Marx-Büste – die Vorarbeit für die neue Marx-Statue, die in absehbarer Zeit neben der Lenin-Statue vor der Horster Mitte stehen wird. Das unterstrich den Anspruch der Messe und war zudem auch beliebtes Motiv für Selfies.