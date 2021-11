„Bei der Atomkraft werden frechste Lügen nicht gescheut“

* Professor Dr. Rolf Bertram (geb. 1931) lehrte und forschte als Professor für Physik in Braunschweig. Er ist ein Sachverständiger der Atomphysik. Er ist als engagierter Experte unter anderem im Bereich der durch Atomkraftwerke verursachten Schäden an Gesundheit und Natur bekannt. Er ist aktiv in der Anti-Atom-Bewegung und lebt in Göttingen. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Offenen Akademie.

